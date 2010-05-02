Матч завершен
ЦСКА
Москва
Красич 20
Гильерме 73
Гильерме 90
3:1
Матч завершен
Томь
Томск
Харитонов 15
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
2 мая 2010, 13:00 МСК
2.05.2010, 13:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Одиа
Чиди Одиа
90
0
Гильерме
Гильерме
73'
90'
73', 90'
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Хонда
Кейсуке Хонда
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
77
0
Красич
Милош Красич
20'
20'
90
0
Нецид
Томаш Нецид
68
Запасные
0
Чепчугов
Сергей Чепчугов
0
Васянович
Андрей Васянович
0
Алдонин
Евгений Алдонин
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Мамаев
Павел Мамаев
0
Гонсалес
Марк Гонсалес
0
Секу
Секу
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
15'
15'
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
77
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Климов
Валерий Климов
46
0
Дзюба
Артем Дзюба
46
0
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Прудников
Александр Прудников
0
Стариков
Евгений Стариков