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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Думбия 51
Хонда 64
Думбия 68
3:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
20 авг. 2011, 17:00 МСК
20.08.2011, 17:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Тошич
Зоран Тошич
88
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
61
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
73
0
Думбия
Сейду Думбия
51'
68'
51', 68'
90
Запасные
0
Чепчугов
Сергей Чепчугов
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
0
Секу
Секу
0
Хонда
Кейсуке Хонда
64'
0
Цауня
Александр Цауня
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Йокич
Джордже Йокич
72
0
Сабитов
Ренат Сабитов
63
0
Савин
Евгений Савин
90
0
Голышев
Павел Голышев
68
0
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Климов
Валерий Климов
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Лактионов
Денис Лактионов
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
0
Баженов
Никита Баженов