Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Томь
Томск
Мазнов 2
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
23 марта 2009, 19:00 МСК
23.03.2009, 19:00 МСК
понедельник
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
72
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
60
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
85
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
90
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Красич
Милош Красич
0
Мамаев
Павел Мамаев
0
Эркин
Джанер Эркин
0
Нецид
Томаш Нецид
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Евсиков
Денис Евсиков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
58
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Немет
Норберт Немет
82
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
2'
2'
88
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Катынсус
Валерий Катынсус
0
Голяткин
Сергей Голяткин
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
0
Корниленко
Сергей Корниленко