Матч завершен
ЦСКА
Москва
Витиньо 1
Дзагоев 19
Ионов 44
Ионов 61
4:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
11 марта 2017, 14:00 МСК
11.03.2017, 14:00 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
19'
19'
90
17
Головин
Александр Головин
68
11
Ионов
Алексей Ионов
44'
61'
44', 61'
65
20
Витиньо
Витиньо
1'
1'
75
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
45
Помазун
Илья Помазун
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре
Томь
мин
42
Мелихов
Александр Мелихов
90
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
89
Осипов
Дмитрий Осипов
90
84
Митерев
Антон Митерев
90
87
Сасин
Дмитрий Сасин
84
17
Пугин
Алексей Пугин
90
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
74
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
15
Голышев
Павел Голышев
90
18
Попов
Артем Попов
90
97
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
54
Букачев
Александр Букачев
69
Карымов
Марк Карымов
64
Макурин
Антон Макурин
65
Салахутдинов
Руслан Салахутдинов
88
Большунов
Даниил Большунов
98
Гвинейский
Никита Гвинейский
94
Науменко
Александр Науменко