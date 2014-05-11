Матч завершен
ЦСКА
Москва
Сабитов 62
Думбия 89
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
11 мая 2014, 14:45 МСК
11.05.2014, 14:45 МСК
воскресенье
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Фернандес
Марио Фернандес
90
0
Миланов
Георгий Миланов
73
0
Эльм
Расмус Эльм
90
0
Вернблум
Понтус Вернблум
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Тошич
Зоран Тошич
90
0
Думбия
Сейду Думбия
89'
89'
90
Запасные
0
Чепчугов
Сергей Чепчугов
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Васин
Виктор Васин
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Ефремов
Дмитрий Ефремов
0
Цубер
Стивен Цубер
0
Базелюк
Константин Базелюк
0
Витиньо
Витиньо
Томь
мин
0
Чебану
Илья Чебану
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
28
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
74
0
Сабитов
Ренат Сабитов
62'
62'
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
76
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Межиев
Арби Межиев
0
Божович
Младен Божович
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Салата
Корнел Салата
0
Терентьев
Денис Терентьев
77
Пинтер
Адам Пинтер
0
Комков
Михаил Комков
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
7
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Черевко
Александр Черевко