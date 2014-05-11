Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Сабитов 62
Думбия 89
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
11 мая 2014, 14:45 МСК
11.05.2014, 14:45 МСК
воскресенье
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Фернандес
Марио Фернандес
90
0
Миланов
Георгий Миланов
73
0
Эльм
Расмус Эльм
90
0
Вернблум
Понтус Вернблум
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Тошич
Зоран Тошич
90
0
Думбия
Сейду Думбия
89'
89'
90
Запасные
0
Чепчугов
Сергей Чепчугов
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Васин
Виктор Васин
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Ефремов
Дмитрий Ефремов
0
Цубер
Стивен Цубер
0
Базелюк
Константин Базелюк
0
Витиньо
Витиньо
Томь
мин
0
Чебану
Илья Чебану
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
28
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
74
0
Сабитов
Ренат Сабитов
62'
62'
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
76
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Межиев
Арби Межиев
0
Божович
Младен Божович
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Салата
Корнел Салата
0
Терентьев
Денис Терентьев
77
Пинтер
Адам Пинтер
0
Комков
Михаил Комков
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
7
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Черевко
Александр Черевко