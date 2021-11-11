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Отбор ЧМ. Европа
Словакия VS Словения
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Словакия - Словения: 11 ноября 2021 смотреть онлайн
Словакия
-:-
Словакия - Словения: 11 ноября 2021 смотреть онлайн
Словения
Отбор ЧМ. Европа, 9 тур
Отбор ЧМ. Европа,
9 тур
11 нояб. 2021, 22:45 МСК
11.11.2021, 22:45 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Словакия
мин
15
Губочан
Томаш Губочан
1
Дубравка
Мартин Дубравка
2
Пекарик
Петер Пекарик
19
Куцка
Юрай Куцка
13
Грошовски
Патрик Грошовски
8
Дуда
Ондрей Дуда
10
Русняк
Альберт Русняк
14
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
11
Беро
Матуш Беро
16
Ганцко
Давид Ганцко
9
Боженик
Роберт Боженик
Запасные
12
Куцяк
Душан Куцяк
-
23
Грайф
Доминик Грайф
-
3
Пущек
Лукаш Пущек
-
5
Вальент
Мартин Вальент
-
20
Мак
Роберт Мак
-
7
Громада
Якуб Громада
-
6
Грегуш
Ян Грегуш
-
22
Бенеш
Ласло Бенеш
-
21
Дуриш
Михал Дуриш
-
10
Шранц
Иван Шранц
-
7
Суслов
Томаш Суслов
-
15
Стрелец
Давид Стрелец
-
Словения
мин
16
Облак
Ян Облак
-
Ловрич
Занди Ловрич
-
Шпорар
Андраж Шпорар
17
Мевля
Миха Мевля
4
Блажич
Миха Блажич
3
Балковец
Юре Балковец
15
Стоянович
Петар Стоянович
8
Куртич
Ясмин Куртич
20
Богар
Дамьян Богар
6
Бийол
Яка Бийол
7
Иличич
Йосип Иличич
Запасные
12
Белец
Вид Белец
-
23
Фрелих
Жига Фрелих
-
13
Йокич
Боян Йокич
-
2
Скубич
Нейц Скубич
-
18
Горенц-Станкович
Йон Горенц-Станкович
-
23
Байрич
Кенан Байрич
-
13
Чернигой
Домен Чернигой
-
19
Зайц
Миха Зайц
-
22
Ветрих
Амедей Ветрих
-
5
Коутер
Нино Коутер
-
11
Крамер
Блаж Крамер
-
19
Захович
Лука Захович
-
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#Евро-2020
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13 ноября 2020, 01:17