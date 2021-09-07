Словакия - Кипр: 07 сентября 2021 смотреть онлайн

Словакия
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Словакия - Кипр: 07 сентября 2021 смотреть онлайн

Кипр
Отбор ЧМ. Европа, 6 тур

Отбор ЧМ. Европа,

6 тур
7 сент. 2021, 21:45 МСК
7.09.2021, 21:45 МСК
вторник
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Предварительный состав

Словакия
мин
15
Губочан
Томаш Губочан
1
Дубравка
Мартин Дубравка
2
Пекарик
Петер Пекарик
19
Куцка
Юрай Куцка
13
Грошовски
Патрик Грошовски
8
Дуда
Ондрей Дуда
10
Русняк
Альберт Русняк
14
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
11
Беро
Матуш Беро
16
Ганцко
Давид Ганцко
9
Боженик
Роберт Боженик
Запасные
12
Куцяк
Душан Куцяк
-
23
Грайф
Доминик Грайф
-
3
Пущек
Лукаш Пущек
-
5
Вальент
Мартин Вальент
-
20
Мак
Роберт Мак
-
7
Громада
Якуб Громада
-
6
Грегуш
Ян Грегуш
-
22
Бенеш
Ласло Бенеш
-
21
Дуриш
Михал Дуриш
-
10
Шранц
Иван Шранц
-
7
Суслов
Томаш Суслов
-
15
Стрелец
Давид Стрелец
-
Кипр
мин
18
Артиматас
Костакис Артиматас
10
Сотириу
Пиерос Сотириу
15
Папулис
Фотис Папулис
3
Иоанну
Николас Иоанну
19
Лайфис
Константинос Лайфис
20
Кастанос
Григорис Кастанос
13
Кусулос
Янис Кусулос
-
Питтас
Иоаннис Питтас
8
Антониу
Минас Антониу
1
Деметриу
Деметрис Деметриу
16
Сотериу
Костас Сотериу
Запасные
1
Панайи
Костас Панайи
-
22
Михаил
Неофитос Михаил
-
15
Гогич
Алекс Гогич
-
3
Сьелис
Христос Сьелис
-
2
Псалтис
Парис Псалтис
-
23
Андреу
Стелиос Андреу
-
11
Авраам
Андреас Авраам
-
8
Кириаку
Харис Кириаку
-
14
Рушиас
Онисифорос Рушиас
-
17
Лоизу
Лоизос Лоизу
-
21
Ционис
Маринос Ционис
-
15
Илия
Мариос Илия
-

Прошлые матчи

24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Кипр
0 : 0
Словакия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Кипр
0
Словакия
0
24.03.2007 24 марта 2007 сб 21:00
Кипр
1 : 3
Словакия
24.03.2007 24 марта 2007 сб 21:00
Кипр
1
Словакия
3
02.09.2006 02 сент. 2006 сб 21:15
Словакия
6 : 1
Кипр
02.09.2006 02 сент. 2006 сб 21:15
Словакия
6
Кипр
1

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