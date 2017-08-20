Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
20 авг. 2017, 21:45 МСК
20.08.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
12
Сенси
Стефано Сенси
65
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
65
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
84
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
23
Гаццола
Марсело Гаццола
55
Летшерт
Тимо Летшерт
8
Бьондини
Давиде Бьондини
7
Миссироли
Симоне Миссироли
0
Риччи
Федерико Риччи
22
Маццителли
Лука Маццителли
29
Кассата
Франческо Кассата
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
90
Рагуса
Антонио Рагуса
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
-
Россеттини
Лука Россеттини
90
-
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
19
Пандев
Горан Пандев
74
11
Таарабт
Адель Таарабт
60
22
Лазович
Дарко Лазович
90
16
Галабинов
Андрей Галабинов
81
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
20
Рози
Алеандро Рози
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
18
Мильоре
Франческо Мильоре
30
Ригони
Лука Ригони
4
Кофи
Исаак Кофи
9
Сентурион
Рикардо Сентурион
40
Омеонга
Стефан Омеонга
17
Палладино
Раффаэле Палладино
74
Сальседо
Эдди Сальседо