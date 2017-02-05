Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Пеллегрини 26
Серия А, 23 тур

Серия А,

23 тур

Италия
5 февр. 2017, 17:00 МСК
5.02.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
72
94
Катальди
Данило Катальди
90
2
Эденилсон
Эденилсон
84
27
Пандев
Горан Пандев
68
11
Палладино
Раффаэле Палладино
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
83
Рубиньо
Рубиньо
24
Муньос
Эсекьель Муньос
21
Орбан
Лукас Орбан
44
Велозу
Мигель Велозу
30
Ригони
Лука Ригони
4
Кофи
Исаак Кофи
10
Нтчам
Оливье Нтчам
32
Морозини
Леонардо Морозини
17
Таарабт
Адель Таарабт
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
22
Лазович
Дарко Лазович
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
55
Летшерт
Тимо Летшерт
90
21
Аквилани
Альберто Аквилани
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
26'
26'
85
90
Рагуса
Антонио Рагуса
90
10
Матри
Алессандро Матри
78
25
Берарди
Доменико Берарди
72
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
5
Антеи
Лука Антеи
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
7
Миссироли
Симоне Миссироли
27
Риччи
Федерико Риччи
22
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
16
Политано
Маттео Политано