Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Политано 58
Дефрель 66
2:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
18 сент. 2016, 16:00 МСК
18.09.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Антеи
Лука Антеи
90
20
Лирола
Поль Лирола
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
64
90
Рагуса
Антонио Рагуса
45
11
Дефрель
Грегор Дефрель
66'
66'
81
16
Политано
Маттео Политано
58'
58'
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
26
Терранова
Эмануэле Терранова
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
55
Летшерт
Тимо Летшерт
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
8
Бьондини
Давиде Бьондини
27
Риччи
Федерико Риччи
22
Маццителли
Лука Маццителли
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
21
Орбан
Лукас Орбан
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
30
Ригони
Лука Ригони
59
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
22
Лазович
Дарко Лазович
71
13
Гакпе
Серж Гакпе
75
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
24
Муньос
Эсекьель Муньос
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
14
Бираски
Давиде Бираски
4
Кофи
Исаак Кофи
2
Эденилсон
Эденилсон
10
Нтчам
Оливье Нтчам
27
Пандев
Горан Пандев
11
Окампос
Лукас Окампос
9
Симеоне
Джованни Симеоне