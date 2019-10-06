Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Мерино 5
1:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Мата 69
Максимович 89
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
6 окт. 2019, 19:30 МСК
6.10.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Реал Сосьедад
мин
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
6
Элустондо
Ариц Элустондо
90
7
Порту
Порту
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
8
Мерино
Микель Мерино
5'
5'
90
16
Гевара
Андер Гевара
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
Запасные
1
Ремиро
Алекс Ремиро
12
Муньос
Айэн Муньос
11
Янузай
Аднан Янузай
5
Субельдия
Игор Субельдия
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
19
Исак
Александер Исак
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
90
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
21
Файр
Файкал Файр
90
20
Максимович
Неманья Максимович
89'
89'
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
23
Джейсон
Джейсон
90
7
Мата
Хайме Мата
69'
69'
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
24
Тимор
Давид Тимор
25
Кенеди
Роберт Кенеди
9
Анхель
Анхель
10
Гальего
Энрик Гальего
26
Дуро
Уго Дуро