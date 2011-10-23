Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
23 окт. 2011, 17:00 МСК
23.10.2011, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Марига
Макдональд Марига
90
0
Прието
Хаби Прието
83
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
76
0
Ифран
Диего Ифран
65
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
0
Вела
Карлос Вела
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Сарпонг
Джеффри Сарпонг
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Сарабия
Пабло Сарабия
71
0
Риос
Педро Риос
65
0
Мику
Мику
87
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Мичел
Мичел
0
Леон
Педро Леон
0
Баррада
Абделазиз Баррада
0
Гуиса
Даниэль Гуиса