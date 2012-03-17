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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Мартинес 81
1:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
17 марта 2012, 20:00 МСК
17.03.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Рафа
Рафа
43
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Леон
Педро Леон
84
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Мику
Мику
67
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Риос
Педро Риос
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
81'
81'
90
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Бергара
Маркел Бергара
16
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
83
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
72
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
0
Элустондо
Горка Элустондо
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
0
Агиррече
Иманол Агиррече
0
Ифран
Диего Ифран