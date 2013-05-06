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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Леон 18
Баррада 39
2:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 5
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
6 мая 2013, 22:59 МСК
6.05.2013, 22:59 МСК
понедельник
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Рафа
Рафа
85
0
Фернандес
Федерико Фернандес
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Борха
Борха
77
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Леон
Педро Леон
18'
18'
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
39'
39'
77
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Лопо
Альберто Лопо
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Торрес
Хавьер Торрес
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Васкес
Альваро Васкес
0
Алькасер
Пако Алькасер
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
83
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
76
0
Пардо
Рубен Пардо
67
0
Вела
Карлос Вела
5'
5'
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Рос
Хави Рос
0
Ифран
Диего Ифран