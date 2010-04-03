Матч завершен
Парма
Парма
Божинов 68
1:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Де Сильвестри 22
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
3 апр. 2010, 16:00 МСК
3.04.2010, 16:00 МСК
суббота
Андреа Де Марко
Андреа Де Марко
Главный Судья
Составы
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
65
0
Антонелли
Лука Антонелли
54
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Валиани
Франческо Валиани
90
0
Божинов
Валерий Божинов
68'
68'
90
0
Хименес
Луис Хименес
90
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Пачи
Массимо Пачи
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
22'
22'
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
58
0
Сантана
Марио Сантана
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
46
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
0
Секулин
Андреа Секулин
0
Донадель
Марко Донадель
0
Варгас
Хуан Варгас
0
Болатти
Марио Болатти
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Кейррисон
Кейррисон