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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Джилардино 25
Джилардино 62
2:3
Матч завершен
Парма
Парма
Аморузо 30
Божинов 52
Ландзафаме 67
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
21 нояб. 2009, 22:45 МСК
21.11.2009, 22:45 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Натали
Чезаре Натали
72
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Сантана
Марио Сантана
54
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
25'
62'
25', 62'
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
0
Нсереко
Савио Нсереко
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
70
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Божинов
Валерий Божинов
52'
52'
63
0
Аморузо
Никола Аморузо
30'
30'
84
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Пачи
Массимо Пачи
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
0
Марига
Макдональд Марига
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
67'
0
Биабиани
Джонатан Биабиани