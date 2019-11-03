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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Кастровилли 67
1:1
Матч завершен
Парма
Парма
Жервиньо 40
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
3 нояб. 2019, 20:00 МСК
3.11.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Фиорентина
мин
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
18
Геззаль
Рашид Геззаль
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
29
Дальберт
Дальберт
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
23
Венути
Лоренцо Венути
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
67'
67'
90
6
Раньери
Лука Раньери
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
21
Лирола
Поль Лирола
32
Расмуссен
Якоб Расмуссен
93
Терзич
Алекса Терзич
16
Эйссерик
Валентин Эйссерик
24
Бенасси
Марко Бенасси
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
27
Журковски
Шимон Журковски
28
Влахович
Душан Влахович
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
Парма
мин
27
Жервиньо
Жервиньо
40'
40'
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
90
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
7
Карамо
Янн Карамо
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
53
Аластра
Фабрицио Аластра
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
17
Барилла
Антонино Барилла
15
Бругман
Гастон Бругман
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус