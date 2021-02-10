Матч завершен
Осер
Осер
0:2
Матч завершен
Марсель
Марсель
Бенедетто 54
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
10 февр. 2021, 16:45 МСК
10.02.2021, 16:45 МСК
среда
События
Составы
Марсель
мин
-
Бенедетто
Дарио Бенедетто
54'
54'
69