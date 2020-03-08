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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Торрес 51
1:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
8 марта 2020, 14:00 МСК
8.03.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
6
Ойер
Ойер
90
4
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
13
Рубен
Рубен
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
51'
51'
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
19
Барха
Энрике Барха
64
11
Гальего
Энрик Гальего
78
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
Запасные
26
Перес
Хуан Перес
15
Гарсия
Унаи Гарсия
2
Видаль
Игнасио Видаль
18
Мерида
Фран Мерида
21
Перес
Иньиго Перес
7
Кардона
Марк Кардона
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
18
Кабрера
Леандро Кабрера
90
12
Вила
Дидач Вила
90
16
Лопес
Хави Лопес
75
15
Лопес
Давид Лопес
90
2
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
24
Лей
Ву Лей
46
25
Дардер
Серхи Дардер
90
25
Эмбарба
Адриан Эмбарба
69
11
де Томас
Рауль де Томас
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
5
Калеро
Фернандо Калеро
28
Педроса
Адрия Педроса
22
Гомес
Виктор Гомес
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
30
Мелендо
Оскар Мелендо
12
Кальери
Хонатан Кальери