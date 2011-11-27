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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Васкес 56
1:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Лама 44
Некунам 50
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
27 нояб. 2011, 20:00 МСК
27.11.2011, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
46
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Ромарик
Ромарик
46
0
Вайсс
Владимир Вайсс
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Васкес
Альваро Васкес
56'
56'
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Амат
Жорди Амат
0
Каналь
Альберт Каналь
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Кристиан
Кристиан
0
Фонте
Руи Фонте
0
Тьеви
Тьеви
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Сатрустеги
Энеко Сатрустеги
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
69
0
Лама
Ролан Лама
44'
44'
77
0
Некунам
Джавад Некунам
50'
50'
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
69
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Бальде
Ибрахима Бальде
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Роверсио
Роверсио
0
Лоло
Лоло
0
Тимор
Давид Тимор
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Сола
Кике Сола
0
Нино
Нино