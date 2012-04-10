Матч завершен
Осасуна
Памплона
Гарсия 53
Гарсия 69
2:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
10 апр. 2012, 21:00 МСК
10.04.2012, 21:00 МСК
вторник
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Бертран
Марк Бертран
76
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Лама
Ролан Лама
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
69'
53'
69', 53'
90
0
Лоэ
Рауль Лоэ
90
0
Нино
Нино
87
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Роверсио
Роверсио
0
Эчаиде
Хон Эчаиде
0
Тимор
Давид Тимор
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Лекич
Деян Лекич
0
Мануэль
Мануэль
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
0
Гомес
Кристиан Гомес
74
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
64
0
Уче
Калу Уче
69
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Амат
Жорди Амат
0
Ромарик
Ромарик
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
0
Васкес
Альваро Васкес