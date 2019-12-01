Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Рока 20
Кальери 90
2:4
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Кастро 46
Авила 49
Монкайола 84
Торрес 90
Примера, 15 тур

Примера,

15 тур

Испания
1 дек. 2019, 18:00 МСК
1.12.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
7
Лей
Ву Лей
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
21
Рока
Марк Рока
20'
20'
90
24
Калеро
Фернандо Калеро
90
3
Педроса
Адрия Педроса
90
31
Кампусано
Виктор Кампусано
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
17
Вила
Дидач Вила
34
Гомес
Виктор Гомес
14
Мелендо
Оскар Мелендо
19
Пьятти
Пабло Пьятти
12
Кальери
Хонатан Кальери
90'
Осасуна
мин
22
Адриан
Адриан
90
6
Ойер
Ойер
90
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90'
90'
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
-
Кастро
Карлос Кастро
46'
46'
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
26
Перес
Хуан Перес
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
9
Авила
Луис Авила
49'
49'
90
Запасные
3
Навас
Рауль Навас
8
Мерида
Фран Мерида
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
27
Монкайола
Хон Монкайола
84'
7
Кардона
Марк Кардона