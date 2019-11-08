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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ницца
Ницца
Лис-Мелу 27
1:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Бриан 49
Лига 1, 13 тур
Лига 1,
13 тур
Франция
8 нояб. 2019, 22:45 МСК
8.11.2019, 22:45 МСК
пятница
Составы
Ницца
мин
4
Данте
Данте
90
21
Данило
Данило
90
10
Уна
Адам Уна
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
27'
27'
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
90
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
23
Сарр
Маланг Сарр
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
12
Коли
Расин Коли
22
Лусамба
Арно Лусамба
5
Тамезе
Адриен Тамезе
7
Маолида
Мизьян Маолида
Бордо
мин
7
Бриан
Джимми Бриан
49'
49'
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
14
Йованович
Вукашин Йованович
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
11
Камано
Франсуа Камано
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
4
Мешер
Мешер
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
5
Отавио
Отавио
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
29
Пундж
Максим Пундж
25
Кватен
Энок Кватен
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
26
Башич
Тома Башич
9
Майя
Джош Майя
10
Калу
Самуэль Калу