Матч завершен
Ницца
Ницца
1:2
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
3 нояб. 2013, 16:00 МСК
3.11.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Составы