Матч завершен
Бордо
Бордо
1:1
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
2 сент. 2012, 15:00 МСК
2.09.2012, 15:00 МСК
воскресенье
Составы