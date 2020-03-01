Матч завершен
Бордо
Бордо
1:1
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 27 тур

Лига 1,

27 тур

Франция
1 марта 2020, 19:00 МСК
1.03.2020, 19:00 МСК
воскресенье
Составы