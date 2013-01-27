Матч завершен
Ницца
Ницца
0:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
27 янв. 2013, 19:00 МСК
27.01.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы