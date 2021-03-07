Кане Руссийон
Кане-Руссийон
-:-
Марсель
Марсель
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
7 марта 2021, 23:00 МСК
7.03.2021, 23:00 МСК
воскресенье
Составы