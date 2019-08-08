Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Бергейс 84
Нарсинг 88
4:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Динамо
Тбилиси
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 20:30 МСК
8.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Фейеноорд
мин
6
ван дер Хейден
Ян-Ари ван дер Хейден
90
1
Вермеер
Кеннет Вермеер
90
19
Фер
Лерой Фер
90
10
Бергейс
Стивен Бергейс
84'
84'
90
11
Ларссон
Сэм Ларссон
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
33
Боттегин
Эрик Боттегин
90
20
Тапиа
Ренато Тапиа
90
2
Ньивкоп
Барт Ньивкоп
90
Запасные
21
Марсман
Ник Марсман
8
Келли
Лайам Келли
7
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
88'
Динамо
мин
2
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90