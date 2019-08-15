Матч завершен
Динамо
Тбилиси
1:1
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Боттегин 57
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 19:30 МСК
15.08.2019, 19:30 МСК
четверг
Составы
Динамо
мин
2
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
Фейеноорд
мин
6
ван дер Хейден
Ян-Ари ван дер Хейден
90
1
Вермеер
Кеннет Вермеер
90
10
Бергейс
Стивен Бергейс
90
11
Ларссон
Сэм Ларссон
90
7
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
33
Боттегин
Эрик Боттегин
57'
57'
90
20
Тапиа
Ренато Тапиа
90
Запасные
21
Марсман
Ник Марсман
8
Келли
Лайам Келли