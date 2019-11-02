Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Троссард 68
Даффи 84
2:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
2 нояб. 2019, 18:00 МСК
2.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
7
Мопе
Нил Мопе
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
44
Коннолли
Аарон Коннолли
90
46
Альсате
Стивен Альсате
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
4
Даффи
Шейн Даффи
84'
18
Моуй
Аарон Моуй
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
11
Троссард
Леандро Троссард
68'
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
19
Трибулл
Том Трибулл
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
90
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
3
Бирам
Сэм Бирам
10
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
24
Амаду
Ибраим Амаду
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
20
Дрмич
Йосип Дрмич
32
Србени
Деннис Србени