Матч завершен
Бордо
Бордо
2:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
2 мая 2012, 20:00 МСК
2.05.2012, 20:00 МСК
среда
Составы