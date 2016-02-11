Трелиссак - Марсель: 11 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Трелиссак
0:2

Трелиссак - Марсель: 11 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Марсель
Марсель
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
11 февр. 2016, 23:00 МСК
11.02.2016, 23:00 МСК
четверг
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Предварительный состав

Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
10
Пайет
Димитри Пайет
6
Строотман
Кевин Строотман
28
Жермен
Валере Жермен
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
20
Сансон
Морган Сансон
23
Амави
Жордан Амави
21
Ронье
Валентин Ронье
17
Сарр
Буна Сарр
33
Камара
Бубакар Камара
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
26
Товен
Флориан Товен
-
36
Лопес
Максим Лопес
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
36
Аке
Марле Аке
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

05.01.2020 05 янв. 2020 вс 16:15
Трелиссак
1(2) : 1(4)
Марсель
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 16:15
Трелиссак
1(2)
Марсель
1(4)
11.02.2016 11 февр. 2016 чт 23:00
Трелиссак
0 : 2
Марсель
11.02.2016 11 февр. 2016 чт 23:00
Трелиссак
0
Марсель
2
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 19:30
Трелиссак
0 : 2
Марсель
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 19:30
Трелиссак
0
Марсель
2

Новости

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1
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# Новости матча
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14 января, 11:04
30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
12 января, 11:48