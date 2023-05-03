Салернитана

Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
|Главный тренер
|
Стефано Колантуоно
|Главный тренер
|
Винченцо Итальяно
|мин
|
72
Белец
Вид Белец
|
3
Руджери
Маттео Руджери
|
17
Фасио
Федерико Фасио
|
16
Радованович
Иван Радованович
|
23
Гьембер
Норберт Гьембер
|
30
Маццокки
Паскуале Маццокки
|
18
Кулибали
Лассана Кулибали
|
15
Бохинен
Эмиль Бохинен
|
10
Верди
Симоне Верди
|
11
Джурич
Милан Джурич
|
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
|Запасные
|
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
-
|
12
Руссо
Антонио Руссо
-
|
31
Гальоло
Риккардо Гальоло
-
|
25
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
|
21
Цортеа
Надир Цортеа
-
|
7
Рибери
Франк Рибери
-
|
22
Оби
Жоэль Оби
-
|
14
Ди Таччио
Франческо Ди Таччио
-
|
28
Капецци
Леонардо Капецци
-
|
2
Кулибали
Мамаду Кулибали
-
|
88
Перотти
Диего Перотти
-
|
20
Кастанос
Григорис Кастанос
-
|Главный тренер
|
Стефано Колантуоно
|мин
|
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
|
3
Бираги
Кристиано Бираги
|
4
Миленкович
Никола Миленкович
|
98
Игор
Игор
|
23
Венути
Лоренцо Венути
|
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
|
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
|
32
Дункан
Альфред Дункан
|
34
Амрабат
Софиан Амрабат
|
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
|
19
Пентек
Кшиштоф Пентек
|Запасные
|
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
-
|
25
Розати
Антонио Розати
-
|
55
Настасич
Матия Настасич
-
|
29
Одриосола
Альваро Одриосола
-
|
17
Терзич
Алекса Терзич
-
|
2
Мартинес
Лукас Мартинес
-
|
11
Иконе
Нанитамо Иконе
-
|
18
Торрейра
Лукас Торрейра
-
|
91
Кокорин
Александр Кокорин
-
|
7
Кальехон
Хосе Кальехон
-
|
9
Кабрал
Артур Кабрал
-
|
67
Мунтяну
Луис Мунтяну
-
|Главный тренер
|
Винченцо Итальяно