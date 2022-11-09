Фиорентина - Салернитана: 09 ноября 2022 смотреть онлайн
Фиорентина
Флоренция
-:-

Фиорентина - Салернитана: 09 ноября 2022 смотреть онлайн

Салернитана
Салернитана
Серия А, 14 тур

Серия А,

Италия
9 нояб. 2022, -:- МСК
9.11.2022, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

24.04.2022 24 апр. 2022 вс 13:30
Салернитана
2 : 1
Фиорентина
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 13:30
Салернитана
2
Фиорентина
1
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 17:00
Фиорентина
4 : 0
Салернитана
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 17:00
Фиорентина
4
Салернитана
0

Новости

«Салернитана» потеряет место в Серии А из-за конфликта интересов: у нее и «Лацио» один владелец, а лига против. За полгода разбирательств новый покупатель так и не нашелся
#Салернитана
Кокорин застал в «Фиорентине» три смены тренера за три месяца. Гаттузо проработал всего три недели и ушел из-за трансферов
#Фиорентина
В Серию А приходит «Салернитана» – это клуб, которым владеет президент «Лацио». Теперь за месяц он должен продать его кому-нибудь
#Салернитана
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
#Серия А
Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»
#Кокорин в Фиорентине
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
#литература
# Новости матча
Влахович перешел в «Ювентус». Он взял седьмой номер, который был у Роналду
«Дженоа» пропустила шесть голов от «Фиорентины» в первой игре после ухода Шевченко. Кокорин не вышел
Кокорин вышел играть во втором тайме за «Фиорентину» при счете 0:4
2
2
Кокорин впервые выйдет в стартовом составе «Фиорентины» – это кубковый матч против «Беневенто»
2
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Кокорин девять раз за сезон попадал в заявку «Фиорентины» на матчи Серии А. Он выходил только в четырех играх
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за полтора месяца. Он вышел на замену на 89-й минуте
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Влахович – четвертый иностранец, забивший 29 голов за календарный год в Серии А
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Ибрагимович – самый возрастной футболист в XXI веке с дублем в матче топ-5 лиг
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«Путин выгнал Кокорина из России». Итальянцы обсуждают русский трансфер «Фиорентины»
#Александр Кокорин
Как устроена «Фиорентина» на самом деле и зачем ей нужен Кокорин. Объясняет эксперт по клубу
#Фиорентина
Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
Все трансферы последнего дня. Джан в «Боруссии», «МЮ» арендует Игало
#Футбол
С кем Кокорин будет играть в «Фиорентине»: танцор балета, рэпер и вратарь, который плетет косички из бороды
#Фиорентина
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
Хоакин в 38 оформляет хет-трик за тайм и играет в основе «Бетиса». Секрет в йоге, правильном сне и материнском молоке
#Хоакин Санчес
На защитника «Фиорентины» напали на улице: хотели похитить и сломали нос
#Алекса Терзич
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
У «Фиорентины» самые дорогие футболки. Серия А опережает по ценам другие ведущие лиги
#Фиорентина