Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кокорин 26
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
30 окт. 2016, 17:00 МСК
30.10.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
23
Чернов
Евгений Чернов
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
17
Шатов
Олег Шатов
65
8
Маурисио
Маурисио
71
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
26'
26'
78
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
83
Обухов
Игорь Обухов
18
Жирков
Юрий Жирков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
14
Юсупов
Артур Юсупов
29
Мак
Роберт Мак
15
Могилевец
Павел Могилевец
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
Томь
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
3
Дьяков
Виталий Дьяков
90
2
Жиров
Александр Жиров
90
48
Тишкин
Максим Тишкин
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
14
Дудиев
Аслан Дудиев
90
8
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
90
18
Попов
Артем Попов
79
6
Дроппа
Лукаш Дроппа
65
11
Касьян
Александр Касьян
61
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
19
Тен
Петр Тен
20
Яблонски
Давид Яблонски
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
15
Голышев
Павел Голышев
22
Самодин
Сергей Самодин
13
Погребняк
Кирилл Погребняк
78
Кудряшов
Павел Кудряшов