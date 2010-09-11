Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Петкович 3
Бухаров 45
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
11 сент. 2010, 14:15 МСК
11.09.2010, 14:15 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Алвеш
Бруну Алвеш
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Широков
Роман Широков
90
0
Данни
Данни
46
0
Быстров
Владимир Быстров
71
0
Бухаров
Александр Бухаров
45'
45'
78
0
Лазович
Данко Лазович
90
Запасные
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
0
Денисов
Игорь Денисов
0
Зырянов
Константин Зырянов
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Кержаков
Александр Кержаков
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Петкович
Никола Петкович
3'
3'
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
59
0
Скобляков
Сергей Скобляков
69
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
58
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Климов
Валерий Климов
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Стариков
Евгений Стариков