Матч завершен
Томь
Томск
2:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
10 апр. 2005, 15:00 МСК
10.04.2005, 15:00 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы