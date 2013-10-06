Матч завершен
Томь
Томск
0:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Халк 18
Данни 40
Витсель 65
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
6 окт. 2013, 14:45 МСК
6.10.2013, 14:45 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Чебану
Илья Чебану
90
0
Аравин
Алексей Аравин
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
66
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Сорокин
Валерий Сорокин
57
0
Панченко
Кирилл Панченко
75
Запасные
0
Межиев
Арби Межиев
0
Салата
Корнел Салата
0
Комков
Михаил Комков
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов
0
Игнатович
Павел Игнатович
Зенит
мин
0
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
46
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Смольников
Игорь Смольников
90
0
Данни
Данни
40'
40'
79
0
Зырянов
Константин Зырянов
73
0
Витсель
Аксель Витсель
65'
65'
90
0
Шатов
Олег Шатов
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Халк
Халк
18'
18'
90
Запасные
0
Рудаков
Максим Рудаков
0
Бабурин
Егор Бабурин
0
Анюков
Александр Анюков
0
Лукович
Александар Лукович
0
Нету
Луиш Нету
0
Быстров
Владимир Быстров
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Могилевец
Павел Могилевец
0
Бухаров
Александр Бухаров