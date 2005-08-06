Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
6 авг. 2005, 19:00 МСК
6.08.2005, 19:00 МСК
суббота
Составы