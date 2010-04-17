Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
17 апр. 2010, 10:30 МСК
17.04.2010, 10:30 МСК
суббота
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
87
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Климов
Валерий Климов
83
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
59
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Прудников
Александр Прудников
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
69
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Лазович
Данко Лазович
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
78
0
Данни
Данни
90
0
Быстров
Владимир Быстров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
58
Запасные
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Мейра
Фернанду Мейра
0
Лумб
Микаэл Лумб
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Розина
Алессандро Розина
0
Широков
Роман Широков
0
Канунников
Максим Канунников