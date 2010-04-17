Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
17 апр. 2010, 10:30 МСК
17.04.2010, 10:30 МСК
суббота
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
87
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Климов
Валерий Климов
83
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
59
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Прудников
Александр Прудников
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
69
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Лазович
Данко Лазович
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
78
0
Данни
Данни
90
0
Быстров
Владимир Быстров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
58
Запасные
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Мейра
Фернанду Мейра
0
Лумб
Микаэл Лумб
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Розина
Алессандро Розина
0
Широков
Роман Широков
0
Канунников
Максим Канунников