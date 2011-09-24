Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Файзулин 6
Широков 23
Кержаков 42
Кержаков 52
4:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
24 сент. 2011, 15:00 МСК
24.09.2011, 15:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
90
0
Кришито
Доменико Кришито
72
0
Алвеш
Бруну Алвеш
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Данни
Данни
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Широков
Роман Широков
23'
23'
58
0
Файзулин
Виктор Файзулин
6'
6'
90
0
Бухаров
Александр Бухаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
42'
52'
42', 52'
59
Запасные
0
Бородин
Дмитрий Бородин
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
0
Губочан
Томаш Губочан
0
Чеминава
Игорь Чеминава
0
Быстров
Владимир Быстров
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Лазович
Данко Лазович
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
46
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
60
0
Ропотан
Адриан Ропотан
27
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Дананае
Овидиу Дананае
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Климов
Валерий Климов
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Баженов
Никита Баженов