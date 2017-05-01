Матч завершен
Томь
Томск
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Шатов 35
Данни 83
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
1 мая 2017, 13:00 МСК
1.05.2017, 13:00 МСК
понедельник
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
42
Мелихов
Александр Мелихов
90
18
Попов
Артем Попов
90
4
Пульич
Анте Пульич
46
84
Митерев
Антон Митерев
90
69
Карымов
Марк Карымов
90
87
Сасин
Дмитрий Сасин
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
17
Пугин
Алексей Пугин
90
98
Гвинейский
Никита Гвинейский
64
15
Голышев
Павел Голышев
90
97
Соболев
Александр Соболев
88
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
54
Букачев
Александр Букачев
65
Салахутдинов
Руслан Салахутдинов
88
Большунов
Даниил Большунов
94
Науменко
Александр Науменко
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
35
Данни
Данни
83'
83'
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
7
Жулиано
Жулиано
77
23
Эрнани
Эрнани
62
17
Шатов
Олег Шатов
35'
35'
87
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
51
Рудаков
Максим Рудаков
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
14
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
29
Мак
Роберт Мак
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич