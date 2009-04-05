Матч завершен
Томь
Томск
0:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Мейра 54
Денисов 60
Текке 81
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
5 апр. 2009, 10:45 МСК
5.04.2009, 10:45 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Евсиков
Денис Евсиков
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
64
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Немет
Норберт Немет
80
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Дядюн
Владимир Дядюн
64
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Катынсус
Валерий Катынсус
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
0
Архипов
Антон Архипов
0
Корниленко
Сергей Корниленко
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ким Дон Джин
Ким Дон Джин
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
63
0
Мейра
Фернанду Мейра
54'
54'
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Данни
Данни
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Денисов
Игорь Денисов
60'
60'
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
83
0
Файзулин
Виктор Файзулин
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
74
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Семшов
Игорь Семшов
0
Риксен
Фернандо Риксен
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Широков
Роман Широков
0
Текке
Фатих Текке
81'