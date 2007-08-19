Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
19 авг. 2007, 18:30 МСК
19.08.2007, 18:30 МСК
воскресенье
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы