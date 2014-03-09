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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
9 марта 2014, 17:30 МСК
9.03.2014, 17:30 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Нету
Луиш Нету
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
74
0
Файзулин
Виктор Файзулин
64
0
Витсель
Аксель Витсель
90
0
Шатов
Олег Шатов
59
0
Халк
Халк
90
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
0
Васютин
Александр Васютин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
0
Лукович
Александар Лукович
0
Смольников
Игорь Смольников
0
Данни
Данни
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Зырянов
Константин Зырянов
0
Кержаков
Александр Кержаков
Томь
мин
0
Чебану
Илья Чебану
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
76
0
Сабитов
Ренат Сабитов
72
0
Башкиров
Евгений Башкиров
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
83
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Межиев
Арби Межиев
0
Божович
Младен Божович
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Салата
Корнел Салата
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Комков
Михаил Комков
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
0
Черевко
Александр Черевко
0
Баженов
Никита Баженов
0
Портнягин
Игорь Портнягин