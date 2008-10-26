Матч завершен
Томь
Томск
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
26 окт. 2008, 15:00 МСК
26.10.2008, 15:00 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы