Матч завершен
Томь
Томск
Стариков 36
Голышев 53
2:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ионов 39
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
21 мая 2011, 10:45 МСК
21.05.2011, 10:45 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Стариков
Евгений Стариков
36'
36'
80
0
Тигорев
Ян Тигорев
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
77
0
Голышев
Павел Голышев
53'
53'
67
0
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
0
Комиссаров
Иван Комиссаров
0
Строев
Виктор Строев
0
Сосновский
Сергей Сосновский
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Баженов
Никита Баженов
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Алвеш
Бруну Алвеш
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Данни
Данни
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Файзулин
Виктор Файзулин
46
0
Лазович
Данко Лазович
90
0
Ионов
Алексей Ионов
39'
39'
90
0
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
0
Бородин
Дмитрий Бородин
0
Чеминава
Игорь Чеминава
0
Петров
Сергей Петров
0
Телегин
Дмитрий Телегин
0
Зырянов
Константин Зырянов
0
Мурихин
Станислав Мурихин
0
Матяш
Станислав Матяш