Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
28 апр. 2007, 13:00 МСК
28.04.2007, 13:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы