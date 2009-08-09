Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:2
Матч завершен
Томь
Томск
Йокич 49
Харитонов 68
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
9 авг. 2009, 15:15 МСК
9.08.2009, 15:15 МСК
воскресенье
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ширл
Радек Ширл
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Семшов
Игорь Семшов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Розина
Алессандро Розина
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
0
Губочан
Томаш Губочан
0
Риксен
Фернандо Риксен
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Широков
Роман Широков
0
Канунников
Максим Канунников
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
49'
49'
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Волков
Виталий Волков
73
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
90
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
72
0
Харитонов
Александр Харитонов
68'
68'
82
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Иванов
Андрей Иванов
0
Филипенко
Егор Филипенко
0
Киселев
Денис Киселев
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Дядюн
Владимир Дядюн